Libya’da çatışmalar şiddetlendi, üniversitede eğitime ara verildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta hükümet ve Başkanlık Konseyine bağlı güçler arasında çatışma çıktı.

Sozcu.com.tr

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Libya’nın başkenti Trablus’ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Libya Başkanlık Konseyi’ne bağlı güçler arasında silahlı çatışma çıktı.

Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi “Rada” ile Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı “444 Tugayı” arasında başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar yaşandığını aktardı. Yetkili, başkentin güneyinde Ayn Zara bölgesi yakınlarında çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, her iki silahlı gruba ait askeri araçlar, başkentin Salahaddin, Ayn Zara ve Tarik eş-Şat semtlerinde konuşlandı.

Başkentteki Acil Tıp ve Destek Merkezi yetkililerinden Malik Mersıt, El-Ahrar televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşanan güvenlik sorunlarının ardından çok sayıda ambulansın Ayn Zara bölgesine sevkedildiği bilgisini verdi. Mersıt, Acil Tıp ve Destek Merkezi’nin başkentte genel seferberlik ilan ettiğini söyledi.

Çatışmalarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Trablus Üniversitesi de başkentte yaşanan çatışmalar sebebiyle eğitim ve sınavlara ilişkin çalışmalarını askıya aldı.

Öte yandan, Uluslararası Mitika Havalimanı Sözcüsü Süleyman el-Cuheymi de, özel televizyon kanalı Libya el-Ahrar’a yaptığı açıklamada, başkentteki gerginlik sonucu birkaç hava yolu şirketinin Uluslararası Mitika Havalimanı’ndaki uçaklarını tedbir amaçlı Misrata Havalimanı’na taşıdığını kaydetti. (AA)

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