Libya’daki faciada korkunç tablo: Denizden ceset fışkırıyor

Dünyada son yılların en en büyük sel felaketini yaşayan Libya'da yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kayıp kişiyi bulmak için çalışmalar güçlükle yürüyor.

Sozcu.com.tr

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Libya, son yıllarda dünyanın gördüğü en korkunç sel felaketini yaşıyor.

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel” fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

Libya basını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu ve can kaybının iki katına çıkabileceğini duyurdu.

Reuters’a konuşan Sivil Havacılık Bakanı Hichem Abu Chkiouat, “Denizden sürekli onlarca ceset fışkırıyor” diyerek yeniden inşa faaliyetlerinin milyarlarca doları bulacağını açıkladı.

Sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısının 30 bini geçtiği tahmin ediliyor. 3 günlük yas ilan eden ülke, dünyaya yardım çağrısında bulunarak Libya’nın bu boyutta bir felaketle baş edecek deneyimi olmadığını belirtti.

Kaybolanları aramak için 3 gündür süren çalışmalarda umutlar giderek azalıyor. Derne’de sayısı 10 bini bulan kayıpların sel sularıyla denize sürüklendiği düşünülüyor.

Uydu fotoğraflarında da selin çok sayıda evi yıkıp geçtiği görüldü.

Libya’nın siyasi olarak bölünmüş durumda olması da kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor. (AJANSLAR)

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