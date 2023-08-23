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Libya’dan skandal ifadeler: Türkiye’ye savaş açacaklarmış

Türkiye'nin Libya'nın Humus kasabasındaki bir limanı kiralayarak askeri üsse çevireceğine dair iddialar üzerine Libya'dan silahlı bir grup "savaş açacaklarını" duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Libya’dan skandal ifadeler: Türkiye’ye savaş açacaklarmış

Kaosun ve şiddetin yıllardır bitmek bilmediği Libya ile Türkiye arasında gerilimi artıracak bir olay yaşandı…

Türkiye’nin Libya’nın Humus kasabasındaki bir limanı 99 yıllığına kiralayarak askeri üsse çevireceğine dair iddiaların ortaya atılmasından sonra bölgeden bir açıklama geldi.  Daha önce adı duyulmamış silahlı bir grup olan “Humus’un Genç Direnişçileri” Türkiye’ye savaş açmaya hazır olduklarını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya açıklarında “Türk Deniz Görev Grubu” görevi kapsamında TCG Gemlik gemisinde eğitim yapıldığını bildirdi. MSB’den yapılan açıklamada, “Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG GEMLİK; hafif silah atışları, helikopter iniş/kalkış, dikey ikmal ve gemiye çıkma eğitimleri gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi. (Fotoğraf: AA)

Açıklamada, “Limanı savunmak ve Türkleri kasabadan çıkarmak için mücadele edecekleri” belirtildi.

Türkiye’nin limanı kiraladığına dair iddialar üst düzey yetkililer tarafından yalanlanırken, grup Türkiye’yi Libya’nın kritik bölgelerindeki kontrolünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmakla suçladı. Pazartesi günü yerel medyada yer alan açıklamada, “Biz Türklerin işgal altındaki bütün konumların, kahramanlarımızın direnişi için meşru hedefler olduğunu duyururuz” denildi.

Açıklamada Libya’nın sömürgeleştirilmeyeceği de belirtildi.

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