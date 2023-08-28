Libyalı bakanın görüşmesi ülkede kriz yarattı: Tepkiler artıyor

Libya'da siyasi partiler ve devlet kademelerinden, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesine tepki gösterildi. Görüşme sonrasında birçok şehirde de eylem düzenlendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail Dışişleri Bakanlığının dün akşam, “İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı” yapıldığını duyurması tepkilere neden oldu.

Ülkede başkent Trablus’un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenirken, siyasi ve toplumsal kesimlerden Bakan Menguş'u kınayan açıklamalar geldi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, söz konusu görüşmeyi “şiddetle reddettiğini ve kınadığını” duyurdu.

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Menguş’un, “Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı” ile buluşmasının, “Siyonist düşmanı boykot etme kurallarını ihlal ettiği ve Filistin halkının haklı davasını destekleyen Libya halkının uzun ve meşakkatli mücadelesine saldırı niteliğinde bir hareket olduğu” belirtildi.

Gelişmenin “şaşkınlıkla” karşılandığı kaydedilen açıklamada, “Devlet Yüksek Konseyi, bu eylemi şiddetle reddetmekte, sorumlularını kınamakta ve görevden azledilmeleri için çağrıda bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Libya Değişim Partisi de görüşme konusunda “derin şaşkınlık duyduğunu” ifade etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Menguş’un girişiminin “kabul edilemez” olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “Partimiz, siyonist rejimle her türlü ilişkiyi, her ne koşul altında olursa olsun kategorik olarak reddettiğini vurgulamaktadır. Tüm Müslümanların, Arap halklarının ve dünyanın özgür insanlarının da davası niteliğindeki Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaktadır.”

Libya’da diyanet işlerinden sorumlu Trablus merkezli Libya Fetva Kurulu da görüşmeyi kınadı.

Fetva Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, “Filistin’i işgal eden, halkının kanını döken, yurtlarından süren ve Mescid-i Aksa’nın kutsallığını ihlal eden siyonist düşmanla her türlü ilişki kurmanın haram olduğuna” işaret edilerek, “Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’un siyonist düşmanın dışişleri bakanıyla görüşmesini kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Başbakan Dibeybe’ye, Bakan Menguş’u görevden alma çağrısı yapıldı.

Libya’nın üçüncü büyük kenti Misrata’nın Belediye Meclisi ile Misrata Akil Adamlar ve Ayan Meclisi de söz konusu gelişmeye ortak yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada görüşmenin, “Libya’nın Filistin halkının haklı davasına yönelik tutumu açısından tehlikeli bir emsal teşkil ettiği” vurgulandı.

Açıklamada, “Misrata Belediye Meclisi ile Misrata Akil Adamlar ve Ayan Meclisi, siyonist rejimle her türlü ilişkiyi reddetmekte, Dışişleri Bakanı’nın yaptığını kınamakta ve Başbakan'ın Bakanı açığa alma ve hakkında soruşturma açma kararını desteklemektedir.” denildi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yerel medya, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerinde Dışişleri Bakanlığı önünde silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Başkent Trablus’un yanı sıra, Misrata, Zaviye, Sabrata, Zliten, olmak üzere birçok kentte olaya tepki gösteren Libyalılar, yollarda lastikler yakarak, protestolar düzenledi. Bazı gösterilerde eylemciler, basın açıklaması yaptı.

Başkent Trablus’un 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata kentinde de bir grup, Menguş-Cohen görüşmesine tepki gösterdi.

Kentin merkezindeki Şehitler Anıtı’nın önünde gece geç saatlerde toplanan yüzlerce kişi, görüşmeyi protesto ederek, Menguş ile ilgili gerekenin yapılması talebinde bulundu.

Eylemciler, “Libya, davayı halkı satmaz, normalleşmeye hayır” şeklinde sloganlar attı.

İTALYA’DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı” yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin “tarihi” olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen’in geçen hafta İtalya’nın başkenti Roma’da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının “iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini” amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan “ilk toplantı” olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail’in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı” ifadeleri kullanılmıştı.

BAKAN AÇIĞA ALINDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’u İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa almıştı.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, “Menguş’un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği” ifadeleri yer almıştı.

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail’i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda “işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir” notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya’da 1957 yılı 62 sayılı “İsrail’i Boykot Kanunu” adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, “Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail’deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır.” ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların “3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı” kaydediliyor. (AA)