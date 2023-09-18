Libya’ya yardıma giden Yunan ekibi kazada öldü

Sel felaketi sonrası yardıma gittikleri Libya'da trafik kazası geçiren Yunan kurtarma ekibinden 5 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan’dan sel felaketi yaşayan Libya’ya insani yardım götüren ekibin dün gece yaşadığı trafik kazasında Yunan kurtarma ekibinden 5 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, “Yunanistan’ın insani yardım ekibiyle birlikte Libya’da bulunan 3 Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyorum” ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Maalesef yaşanan trajik bir kaza sonucu Yunanistan ekibinden 5 kişinin yasını tutuyoruz” dedi. Genelkurmay Başkanlığı da yaptığı açıklamada, Yunan ekibi taşıyan otobüsün henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu Yunanistan Silahlı Kuvvetler personeli 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, kazada Yunanistan Dışişleri Bakanlığına bağlı 2 çevirmen de yaşamını yitirdi.

Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 3 günlük yas ilan edildi.

Öte yandan Yunanistan yaralılara ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Yunan basını ise 19 kişilik ekipten, 5’i ağır 13 yaralının askeri uçakla Yunanistan’a getirildiğini aktardı.

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, kazanın ardından basına yaptığı açıklamada, Derne’deki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Bingazi’ye gelen ve oradan da Derne’ye geçen Yunan yardım ekibinin El-Beyda yolunda trafik kazası geçirdiğini belirtmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir Libya sular altında kaldı: Öncesi-sonrası fotoğrafları felaketi gözler önüne seriyor