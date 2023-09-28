Lisede taciz: Uygunsuz fotoğraflarını çekip paylaştılar

ABD'de bir lisede okuyan bir grup öğrenci, sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını rızası olmadan paylaşmakla suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New Hampshire eyaletindeki lise öğrencileri, sınıf arkadaşları olan bir kızın uygunsuz fotoğraflarını çektikleri, bunları “takas kartları” haline getirdikleri ve görsellere “notlar” verdikleri iddiasıyla disiplin cezası riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bedford Lisesi Müdürü Bob Jozokos, geçen hafta velilere gönderdiği bir e-postada, okuldaki bir grup dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencisinin, 11. ve 12. sınıftaki kızların fotoğraflarını habersizce çektiğini ve bu görüntüleri izinleri olmadan dağıttığını söyledi.

Bir ebeveyn tarafından New Hampshire Sendika Lideri’ne gönderilen e-postada Jozokos, bu davranışı “üzücü” olarak nitelendirdi ve ilgili öğrencilerin ebeveynleriyle görüşüp onları çocuklarının muhtemelen uzaklaştırma alabilecekleri konusunda uyardı.

Jozokos, “Bu kesinlikle uygunsuz bir davranış. Genç çocuklara yönelik bu cinsel tacizi çok ciddiye aldığımın ve toplumumuzda buna yer olmadığının bilinmesini istiyorum.” dedi.

35 ÖĞRENCİDEN ŞÜPHELENİLİYOR

NBC10 Boston’un haberine göre, rahatsız edici davranışa katılan öğrenciler (çoğunlukla erkek) üst sınıftan kızların göğüslerini, kalçalarını ve adlarını içeren hem fiziksel hem de dijital kartlar oluşturdular.

Tacizci öğrenciler, kızların resimlerini basıyor ve bunları Pokémon kartlarının üzerine bantlıyordu.

Bir öğrenci NBC10 Boston’a “Onları derecelendirmeye çalışıyorlardı. ‘0’dan 10’a kadar puan verin ve bunları yalnızca ‘kötü’ veya ‘fena değil’ şeklinde derecelendirin.’ diyorlardı.” dedi.

OKULA GİTMEK İSTEMİYORLAR

Kız öğrencilerin bu olaydan büyük ölçüde habersiz olduklarını söyleyen öğrenci, bir kartın üzerinde yer alan arkadaşının çok kızgın ve utanmış olduğunu paylaştı.

Bir ebeveyn, kızının artık okula gitmek istediğini söylerken “Kızımı belki başka bir yere taşıyabiliriz diye düşünüyoruz çünkü okulda güvende değilse nerede güvende olması gerekiyor?” diye ekledi.

Okul yöneticilerinin olayla ilgili 35 öğrenciyle görüştüğü kaydedilirken hazırlanan bir dilekçede bu öğrencilerin uzaklaştırma yerine kalıcı olarak okuldan atılması çağrısı yapıldı. Çarşamba günü itibarıyla 5.000 imza hedefiyle 4.300’den fazla imza toplandı.

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