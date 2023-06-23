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Lisedeki yangın tatbikatında yangın söndürme tüpü patladı: Ölü ve yaralılar var

Bir lisede yapılan tatbikatta, yangın söndürme tüpü patladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:45 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Lisedeki yangın tatbikatında yangın söndürme tüpü patladı: Ölü ve yaralılar var

Tayland'ın başkenti Bangkok’ta Rajavinit Mathayom Lisesinde yapılan tatbikatta yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu 1 öğrenci öldü, 21 kişi yaralandı.

 

BBC'nin haberine göre, olay yerinde incelemelerde bulunan görevliler tüpün güneş veya ısıya maruz kaldığı için zarar gördüğünü, patlamanın hasarlı tüpten kaynaklandığını açıkladı.

Yetkililer, patlamada son sınıftan 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 21 öğrencinin yaralandığını, yaralılardan 7’sinin civardaki hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Bölge polisi, yangın tatbikatında kullanılan diğer söndürme tüplerine de incelenmek üzere el konulduğunu duyurdu.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Atthaphon Sangkhawasee, bakanlık görevlilerinin olayı incelemek için liseye gönderildiğini açıkladı.
Müsteşar, hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı diledi.

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