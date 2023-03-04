Londra’da binlerce kadın meydana indi

Londra'da binlerce kadın, kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı protesto etmek için yürüyüş yaptı.

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Kentin en önemli caddelerinden Oxford Caddesi’nde toplanan binlerce kadın, hemcinslerinin maruz kaldığı şiddet, ayrımcılık ve ülkede son dönemde kadınlara karşı polisin tutumunu eleştiren sloganlar atarak ve pankart taşıyarak yürüdü.

Londra’nın simge mekanlarından Regent Caddesi ve Piccadilly Circus’tan geçen kadınlara bu bölgelerde bulunan vatandaşlar ve turistler de alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.

Trafalgar Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından burada konuşma yapan kadın hakları savunucuları, ülkede özellikle eski polis memuru David Carrick’in 24’ü tecavüz olmak üzere 49 suçtan yargılanmasının kadınların ne kadar korumasız olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.

“KESİNLİKLE HESAP VERMELİ”

AA muhabirine konuşan kadın hakları savunucusu ve şair Miss Yankey, İngiltere’de kadına karşı şiddetin parçası olan polisin kesinlikle hesap vermediğini belirtti.

Binlerce polisle ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Yankey, “Onu (Carrick) durdurmak için ellerine birçok fırsat geçti ama yapmadılar. O da kadınlara serbestçe tecavüz etmeye devam etti. Carrick’in istisna olmadığını düşünüyorum. Polisin içinde çürük elmalar yok, ağaç çürümüş. Güçlü bir şekilde inanıyorum ki polis bile bu çürüme karşısında şaşırmıştır.” diye konuştu.

Kadın hakları savunucularının eylemlerinin de şiddeti uygulayanları adalet karşısına çıkarmaya yetmediğinin altını çizen Yankey, “Problemin ne olduğunu biliyorlar. Onlara söylüyoruz. Kadınların bu eylemleri duyulmalarını sağlıyor ancak polisten aktif olarak bunu değiştirmek için bir şey yapmasını beklemiyorum. Tarihten biliyoruz yapmadılar ve yapmayacaklar.” dedi. (AA)

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