Londra’da aşırı sağcılar gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşü sona ererken, kentte yapılan Ateşkes Günü etkinliklerine katılan aşırı sağcı gruplardan 82 kişi, Filistin yürüyüşü güzergahına ulaşmak isterken gözaltına alındı.

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Londra’da 1. Dünya Savaşı’nda müttefiklerle Almanya arasında imzalanan ateşkesin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler için sabah saatlerinde aşırı sağcı gruplar, kent merkezindeki anma noktaları ve askeri anıtlar çevresinde toplandı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın Filistin’e destek yürüyüşlerini “nefret yürüyüşü” olarak nitelendirmesi üzerine Londra’da eylem yapacağını duyuran aşırı sağcı gruplar, anma törenlerinin yapılacağı Cenotaph Anıtı’nı “koruma altına alma” gerekçesiyle söz konusu anıta yürümek istedi.

Polisin, Cenotaph’a yürüyüşe izin vermemesi üzerine grupla polis arasında arbede yaşandı.

Törenlerden 2 saat sonra gerçekleşen Filistin’e destek yürüyüşü güzergahında taşkınlık yapan gruplara da müdahale eden Londra Metropolitan polisi, yürüyüş güzergahına ulaşmaya çalışan 82 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Aşırı sağcı gruplarda yer alanlar, Filistin’e destek yürüyüşünden dağılanlara da tepki gösterdi. Polisin, Başbakanlık ve bazı bakanlıkların bulunduğu Whithall Caddesi’ni güvenlik nedeniyle boşaltmasıyla Trafalgar Meydanı’nda toplanan gruplar, Filistin bayraklı göstericilere sözlü ve fiziksel olarak saldırdı.

Polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeyen olaylar kapsamında bazı aşırı sağcılar, Filistin bayrağını yakmaya çalıştı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, X hesabından yaptığı açıklamada, “Aşırı sağın, İçişleri Bakanı tarafından cesaretlendirildiğini” belirtti.

Yusuf, Braverman’ın bir haftadır ayrılık tohumları ektiğini, şimdi de aşısı sağcıların polise saldırmaya başladığını, İçişleri Bakanı’nın tutumunun savunulamayacağını ve artık istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

BAŞBAKAN SUNAK'TAN ELEŞTİRİ

Başbakan Rishi Sunak da Ateşkes Günü’nde yaşanan olayları eleştiren bir açıklama yaptı.

Sunak, “Bugün, İngiliz Savunma Birliği (EDL) ve iltisaklı gruplar ile Filistin İçin Ulusal Marş’a katılan Hamas sempatizanlarının sebep olduğu kabul edilemez görüntü ve şiddet olaylarını kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşananları, “Görüşlerini barışçıl şekilde ifade etmek isteyenlere zarar veriyor” sözleriyle nitelendiren Sunak, EDL mensuplarıyla Filistin’le dayanışma yürüyüşüne katılanların ülkedeki Yahudi toplumuna korku verdiğini kaydetti.

Sunak, tüm suçluların kanun karşısına çıkarılması gerektiğini belirterek, bu hafta Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü’yle konuyu görüşeceğini aktardı.

Başbakan Sunak, Ateşkes Günü’nde yapılacak yürüyüş için “provokatif ve saygısız” nitelendirmesi yapmıştı.

İNGİLTERE'DE GAZZE EYLEMLERİ

İngiltere’de 14 Ekim’den beri her cumartesi Filistin’le dayanışma yürüyüşleri düzenleniyor.

İlk iki yürüyüşte Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı girişine, 3. yürüyüşte Parlamentoya yürüyen göstericiler, 4. buluşmasını Trafalgar Meydanı’nda yapılan mitingle gerçekleştirmişti.

“Ateşkes Günü” dolayısıyla erteleme talebi yapan Londra Metropolitan Polisine olumsuz yanıt veren yürüyüşün organizatörleri, anma etkinliğini etkilemeyecek şekilde mekan ve saat düzenlemesi yaptıklarını açıklamıştı. Buna rağmen Başbakan Rishi Sunak, gösterilerin Ateşkes Günü’nde yapılmasını “provokasyon ve saygısızlık” olarak nitelendirmişti.

Yürüyüşleri sert dille eleştiren İçişleri Bakanı Suella Braverman ise Londra polisine, Filistin eylemleri karşısında “taraflı tutum takındığı” iddiasıyla tepki göstermişti. Braverman, bu açıklaması nedeniyle hem hükümetten hem de muhalefet partilerinden tepki görmüştü. (AA)