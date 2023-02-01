Loto milyoneri Kürşat evcil hayvan olarak timsah aldı

Almanya'da geçen yıl 9.9 milyon euroluk lotoyu kazanan 42 yaşındaki Türk asıllı Kürşat Y. ülke gündeminden düşmüyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan ve geçen yıl 9.9 milyon euroluk ikramiyeyi kazanarak gündem olan 42 yaşındaki Kürşat Y.’nin yeni evcil hayvanı ortalığı karıştırdı…

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra iki adet lüks spor otomobil satın alan Kürşat Y.’nin marka kıyafet ve aksesuarları da dikkat çekmişti. İkramiye kazandıktan sonra evlenmek istediğini söylemiş ve hayalindeki kadını tarif eden Kürşat’ın sosyal medyadan yeni bir evcil hayvan satın aldığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kürşat’ın bir timsah satın aldığı öğrenildi. Kürşat, timsaha deri bir tasma takarken, sosyal medya platformları üzerinden genç milyonerin timsah için 62 bin euro ödediği belirtildi.

“HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kürşat, “Ben hayvanları çok seviyorum belki bir gün bir papağan alacağım” dedi. Alman medyasında paylaşılan görüntülerin bir belgesel çekiminden alınmış olabileceği kaydedildi.

Kürşat, kısa bir süre önce ünlü bir müzisyen için kamera karşısına geçtiğini söyledi. Kürşat, “Şarkı piyasaya çıkana kadar ismini açıklamayacağım. Ona bir iyilik yaptım, ortak arkadaşlarımız var. Klip çekimleri çok eğlenceliydi. Birkaç kadınla dans eğitimi yaptık” dedi.

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