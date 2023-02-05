Lowy’den çok konuşulacak rapor: ABD’nin rakipsiz üstünlüğü devri kapanıyor

Endekste, bu yıl toplam güç sıralamasında ABD 80,7 puanla birinci sırada yer alırken, Çin 72,5 ile onu yakından izledi.

26 bölge ülkesinin ekonomik kapasite, askeri kapasite, dirençlilik, gelecekte kullanılabilecek kaynaklar, ekonomik ilişkiler, savunma ağları, diplomatik etki ve kültürel etki dahil 8 ölçütte değerlendirildiği sıralama, ABD ve Çin’in iki büyük güç olarak öne çıktığını gösteriyor.

Endekste, ABD ve Çin’in en yakın rakipleri 37,2 puanla Japonya, 36,3 ile Hindistan, 31,6 ile Rusya ve 30,9 ile Avustralya olurken, bu ülkelerle güç farkının giderek açıldığı dikkati çekiyor.

“ABD’NİN RAKİPSİZ ÜSTÜNLÜĞÜ DEVRİ KAPANIYOR”

Enstitü araştırmacıları, ABD’nin bölgede egemen güç konumunu sürdürmekle birlikte Çin’in “çok da geri kalmadığını” vurgulayarak, “Asya’ya ABD’nin rakipsiz üstünlüğü devri kapanıyor.” ifadesini kullandı.

ABD, listede en ağırlıklı ölçüt olan ekonomik kapasitede 88 puanla ilk sırada yer alırken, Çin 87 puan ile onu izledi. Araştırmacılar, bunda büyük ölçüde Çin’in 2022 Kovid-19 salgınında uyguladığı kontrol tedbirlerinin sebep olduğu ekonomik kayıpların etkili olduğunu, tedbirlerin kaldırılmasının ardından yeni yılda bu alanda ABD’yi geride bırakabileceğini vurguladı.

Çin, endekste, ekonomik ilişkiler alt ölçütünde 98,3 puanla ilk sırada yer alırken, ABD 53,7 puanla onu izledi.

Bölge ülkelerine yönelik yabancı doğrudan yatırımlarda, Çin’in payının 2018’den bu yana düzenli arttığı kaydedildi.

Çin, diplomatik etki ölçütünde de 91,5 puanla, 89,3 puan alan ABD’nin önünde yer aldı.

Araştırmacılar, büyük ölçüde Çin’in Kovid-19 salgınında kendini dış dünyadan yalıtmasının sebep olduğu sıkıntılar nedeniyle ABD’nin hakim güç konumunu muhafaza ettiğini, ancak Çin’in ekonomik büyümesinin uzun vadeli yavaşlama eğilimi göz önüne alındığında 2020’lerin sonuna dek toplam güç bileşenleri bakımından rakibini geride bırakmasının beklenmediğini kaydetti. (AA)