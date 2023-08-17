Lübnan, eşcinsel kişilere verilen hapis cezasını ağırlaştırıyor

Lübnan'da "eşcinsel ilişkiler" için verilen cezanın 1 yıldan, 3 yıla çıkarılması planlanıyor.

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Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ülkede yaşayan LGBTİQ+’larla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede bazı grupların “sapkınlık ve “cinsiyet değiştirmeyi” öne çıkarmaya çalıştığını iddia eden Murtaza, “Lübnan bir saldırı altında. Allah muhafaza, başarılı olunursa, toplum ve gelecek nesil için felaket etkileri olacaktır.” uyarısında bulundu.

Anayasanın 9. ve 10. maddesine atıf yapan Murtaza, bunun dine saygı gösterilmesi ve ahlaki değerlere karşı olan tüm öğretilerin yasaklanması hükmünü içerdiğini kaydetti. Eşcinsel ilişkiye yönelik verilen cezanın 3 yıla çıkarılmasını öngören yasa tasarını imzaladığını bildiren Murtaza, tasarıya göre suçu işleyenlere 500 milyon Lübnan lirası (6 bin dolar) para cezası olacağını aktardı. Öte yandan tasarı çocuklara yönelik cinsel istismarı da kapsıyor.

Lübnan’da mevcut ceza yasasına göre, toplumun ahlaki değerlerine aykırı ilişkilere 1 yıl hapis cezası veriliyor.

Hazırlanan tasarı Bakanlar Kurulu’nun onayının ardından Meclis’te oylamaya sunulacak.

Ülkede kanunlarına göre, tasarı Meclis’ten de geçerse nihai onay için cumhurbaşkanına gönderilmesi gerekiyor ancak Lübnan’da 31 Ekim 2022’den bu yana bir aday üzerine uzlaşı sağlanamadığı için cumhurbaşkanlığı makamı boş bulunuyor. (AA)

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