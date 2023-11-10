Lübnan-İsrail sınırında şiddetli çatışmalar… Füzelerle vurdular
Lübnan topraklarından İsrail ordusuna ait noktaya tanksavar füzeleri atılırken 7 Hizbullah mensubunun daha öldüğü bildirildi.
Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda 7 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınırda 8 Ekim’den bu yana süren çatışmalardaki kayıplarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, isimleri paylaşılan 7 Hizbullah mensubunun “Kudüs için hayatını kaybettiği” ifade edilirken ayrıntılı bilgi verilmedi.
Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda şu ana kadar ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 70’e yükseldi.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan topraklarından askeri noktaya bir dizi tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiğini, buna karşılık olarak saldırının yapıldığı noktanın top atışlarıyla vurulduğunu duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki askeri noktaya tanksavar füzeleriyle saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıya karşılık olarak, tanksavar füzelerinin atıldığı noktanın topçu atışıyla vurulduğu ifade edildi. (AA)