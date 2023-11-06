Lübnan roket yağdırdı, İsrail alarma geçti
Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi. Lübnan topraklarından atılan yaklaşık 30 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan yaklaşık 30 roket nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, roketlerin atıldığı noktaların topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.
“16 ROKET FIRLATILDI”
Öte yandan Lübnan’daki Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik işlediği katliama karşı Lübnan’dan İsrail’e doğru 16 roketin fırlatıldığını duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise, İsrail ordusu topçu birliklerinin Blida ve Meys el Cebel beldeleri çevrelerini vurduğu aktarıldı.
Lübnan Hizbullahı da İsrail’e ait, sınır üzerinde yer alan er-Rahib askeri noktasının güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığını açıkladı.
“SAVAŞ SUÇU”
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail’in sivilleri, çocukları, gazetecileri ve sağlık görevlilerini öldürmesinin savaş suçu olduğunu söyledi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Buhabib, ülkesinin “İsrail’in Lübnan’ın güneyinde çocukları ve sivilleri öldürmesiyle ilgili” Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulunmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Buhabib, “İsrail’in çocukları ve sivilleri öldürmesi, aileleri, çocukları, sağlık görevlilerini ve gazetecileri kasten hedef alma politikasını açıkça yansıtan bir savaş suçudur.” ifadelerini kullandı.
İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 4 sivilin öldüğü belirtilmişti.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati de olayın ardından İsrail’in saldırısını “küresel vicdanda yeni bir leke” şeklinde değerlendirerek, BM’ye şikayette bulunacaklarını söylemişti. (AA)