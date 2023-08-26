Lübnan’da İsrail casusu alarmı
Lübnan'da İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi havalimanında yakalandı.
Lübnan’da İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen iki kişi, Uluslararası Beyrut Havalimanı’ndan ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalandı.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Lübnan’ın Kamu Güvenliği Şefi Tümgeneral İlyas Bayssari, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki kişinin “Lübnan içinde İsrail adına belirli operasyonlar yürüttüğünün” belirlendiğini ifade etti.
Bayssari, casusluk yapmakla suçlanan kişilerin Uluslararası Beyrut Havalimanı’ndan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandığını kaydetti. Kamu Güvenliği Şefi Bayssari, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişilerin sorgularının ardından askeri yargı makamlarına sevk edildiğini ve gelişmelerin daha sonra paylaşılacağını belirtti.
Söz konusu casusların “Lübnan’a tehdit oluşturduğunu” dile getiren Bayssari, konuyla ilgili başka detay vermedi. (AA)