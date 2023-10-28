Lübnan’dan İsrail’e roket saldırısı
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 3 roketle saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ordu, buna karşılık Hizbullah'a ait bir askeri altyapının vurulduğunu açıkladı.
İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından atılan roketler nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
HİZBULLAH’A AİT ASKERİ YAPI VURULDU
Atılan roketlerin açık alana düştüğü ifade edilen açıklamada, saldırıya karşılık İsrail ordusunun Lübnan’da Hizbullah’a ait bir askeri altyapıyı vurduğu kaydedildi.
LÜBNAN SINIRINDA ÇATIŞMALAR
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında zaman zaman saldırılar yaşanıyor.
Saldırılarda bazı Hizbullah, İslami Cihad Hareketi, Hamas ve Sünni Direniş Tugayı öldürüldü.
Bölgede biri gazeteci olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda ise 3 İsrail askeri ile bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi. (AA)