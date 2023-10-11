Lübnan’dan İsrail’e sızma girişimi

İsrail, Lübnan’dan ülke topraklarına 15 insansız hava aracı ile sızma girişiminin gerçekleştiğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail Ordusu'na ait radyo, Lübnan'dan 15 insansız hava aracı (İHA) ile İsrail topraklarına sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail'in top atışlarıyla karşılık verdiği belirtilirken Lübnan sınırındaki bölgelerde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az 4 patlamanın sesi duyulduğu aktarıldı.

İSRAİL CAMİ VE EVLERİ VURDU

Öte yandan Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken Tel Aviv, Sur kentine bağlı Dahayra beldesindeki bir cami ve bazı evleri hedef aldı.

İsrail sınırına birkaç yüz metre mesafedeki beldede vurulan “Ehl Kur’an Camisi” ve en az 5 evin hasar aldığı ifade edildi.

8 Ekim'den bugüne zaman zaman Lübnan ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. İsrail Ordusu, sabah saatlerinde Lübnan topraklarından İsrail’e anti tank füzesi ile bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. (AA)