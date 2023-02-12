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Macaristan ordusundan Türkiye’ye askeri çadır

Macaristan Savunma Kuvvetleri, Türkiye'ye askeri çadır gönderecek.

Sozcu.com.tr
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Macaristan ordusundan Türkiye’ye askeri çadır

Macaristan Savunma Kuvvetleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 50 askeri çadır gönderme kararı aldı.

Macaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan depremin etkilerini azaltmak amacıyla Macaristan Savunma Kuvvetlerinin bölgeye 50 askeri çadır gönderme kararı aldığı belirtildi.

Askeri çadırların kolay ve hızlı bir şekilde monte edildiği kaydedilen açıklamada, çadırların idari, sağlık ya da depolamada kullanılabileceği bilgisi verildi. (AA)

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