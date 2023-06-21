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Macaristan’ın askeri helikopteri Hırvatistan’da düştü

Hırvatistan'da Macaristan'a ait askeri helikopter düştü, en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
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Macaristan’ın askeri helikopteri Hırvatistan’da düştü

Hırvatistan’ın güneyindeki Drnis şehri yakınlarında, ortak tatbikat için ülkede bulunan Macaristan’a ait askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ortak tatbikatta görevli Macaristan’a ait askeri helikopterin düştüğü kaydedildi. Enkaz arama çalışmalarına Hırvatistan Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin katıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Hırvatistan’a ait bir helikopter değil. Kazaya ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacak” ifadesine yer verildi.

Hırvatistan Arama Kurtarma Daire Başkanı Josip Brozicevic de helikopterde 3 kişinin bulunduğunu, 2’sinin cesedine ulaşıldığını belirterek, bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. (AA)

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