Macron, G20 Zirvesi’nde İklim Değişikliği ve Rusya’yı Eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G-20 üyesi ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G-20 Liderler Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

Macron, G-20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede tatmin edici derecede adımlar atmadığını söyledi. “Çok kolay bir söylemdir tutturmuş gidiyor. Gelişmekte olan bazı ülkelerin yalnızca en zengin ülkelere sorumluluğu atması kolaya kaçmaktır. Avrupa olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Macron, G-20 üyesi ülkelerden bazılarının hala 2045’e kadar petrol üretme ajandalarının olduğunu ve “bu durum ortadayken 2030’a kadar sıfır karbon hedefinin tutturulmasından bahsedilmesinin tutarsızlık olduğu” değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı, 2050’ye kadar petrol üretiminin sonlandırılması gerektiği çağrısı yaptı.

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Zirvesi’ne katılmamasını da önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi. G-20 üyelerinin büyük çoğunluğunun Ukrayna’daki savaşı ve bunun etkilerini kınadığını ifade etti.

Macron, Nijer’le yaşanan krize de değinerek Niamey yönetiminin Fransa’dan askerlerini çekmeye yönelik aldığı kararı tanımadıklarını yineledi. Macron, Fransa’nın asker çekme meselesini ancak Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un serbest bırakılması ve talep etmesi durumunda kendisiyle görüşebileceğini belirtti.

Macron, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer’deki askeri yönetime karşı aldığı tavrı ve kararları desteklediklerini vurguladı.

Fas’ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde meydana gelen depreme de değinen Macron, yetkililerin gerekli görmesi durumunda Fransa’nın yardım etmeye hazır olduğunu ancak Rabat yönetiminden şu ana kadar bu yönde bir talep almadıklarını aktardı. Macron, Fas kökenli vatandaşlarının olması nedeniyle bu depremin kendilerini ayrıca ilgilendirdiğine dikkati çekerek bu ülkeye yardım için Dünya Bankası ve IMF başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

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