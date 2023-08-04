Macron’dan Nijer darbesini öngöremeyen istihbarat şefine azar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijer'deki askeri darbeyi tahmin edemeyen dış istihbarat şefi Bernard Émié'yi herkesin gözü önünde azarlarken, Émié darbe olabileceği uyarısının hükümet tarafından görmezden gelindiğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Afrika ülkesi Nijer’de geçen hafta yaşanan askeri darbeyi öngöremeyen dış istihbarat kurumu şefine tepki gösterdi.

Fransa lideri, Dış Güvenlik Direktörü Bernard Émié’nin, ülkenin eski sömürgesi olan Nijer’deki darbeyi önceden görebilmesi gerektiğini kaydetti.

Émié ise bu sene başında Nijer’de bir darbe olabileceği uyarısının hükümet tarafından görmezden gelindiğini söyleyerek kendini savundu.

Fransa basını, Macron’un eski İngiltere Büyükelçisi olan 64 yaşındaki istihbarat şefini görevden almayı düşündüğünü yazdı. Macron, Nijer darbesi sonrası savunma yetkilileriyle Élysée Sarayı’nda olağanüstü toplantı düzenlemişti.

Batı’nın Sahel bölgesindeki son müttefiki olan Nijer’de düzenlenen darbe, ülkede binlerce askeri bulunan Fransa’da büyük endişe yarattı. Nijer, sahip olduğu uranyum kaynaklarıyla da Fransa için ekonomik öneme sahip bir ülke olarak öne çıkıyor.

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