Macron’dan skandal açıklama: Açık açık Türkiye’yi eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada açık açık Türkiye'yi suçladı.

Sozcu.com.tr

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ’da yaşanan son gelişmeler sonrası Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik olası bir saldırısından endişe duyduğunu açıkladı.

Macron, Fransız TF1 ve France 2 kanallarına yaptığı açıklamada, “Bakü’nün bu ülkenin ortak sınırını ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini” iddia etti.

Macron, ülkesinin Ermenistan’ın toprak bütünlüğü konusunda çok dikkatli olduğunu belirterek, “Bugün Azerbaycan’la suç ortaklığı yapan bir Rusya, bu manevraları her zaman destekleyen bir Türkiye ve sınır tanımayan ve Ermenistan’ın sınırını tehdit eden bir (Azerbaycan) hükümet var” ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SİLAH BIRAKILMIŞTI

Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinin temsilcileri, Azerbaycan’ın 24 saat süren “terörle mücadele operasyonu” sonrası geçen hafta çarşamba günü silah bırakarak Moskova’nın ara buluculuğunda, Azerbaycan’a yeniden entegrasyon için Bakü yönetimi ile müzakerelere başlamıştı.

Ermenistan, Rusya’yı son çatışmalar dahil genel olarak Erivan’a destek vermediği gerekçesiyle eleştiriyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada, ülkesinin (Rusya ile) mevcut ittifaklarını “etkisiz” olarak nitelendirdi.



BUGÜN ERDOĞAN ALİYEV’LE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için bugün Nahçıvan’a gidiyor.

Ankara ve Bakü, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’yi Nahçıvan ve Ermenistan üzerinden Azerbaycan ana karasına bağlayan “Zengezur Koridoru”nu açma çabalarını hızlandırmak istediklerini belirtmişlerdi.

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