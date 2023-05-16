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Maden kavgası: 15 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kömür madeninde hak iddia eden iki kabile arasında çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayınlanma: 22:57 - 16 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Maden kavgası: 15 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Dera Adem Khel bölgesinde bir kömür madeni üzerinde hak iddia eden “Sunny Khel” ve “Zarghun Khel” kabileleri arasında çatışma yaşandı.

Taraflar arasında çıkan çatışmada 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, durumun kontrol altına alındığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri, söz konusu iki kabile arasında 2019'dan bu yana kömür madeni meselesi sebebiyle anlaşmazlık yaşandığını kaydetti. (AA)

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