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Madenlerin denetimi için 10 hafızı işe aldılar

Afganistan'da iktidarı elinde bulunduran Taliban, madenlerin denetimi için 10 din adamı ve hafızı işe aldı.

Sozcu.com.tr
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Madenlerin denetimi için 10 hafızı işe aldılar

Afganistan’da Taliban yönetimi, madenlerin denetimi için din adamları ve hafızlardan oluşan 10 kişilik bir ekip kurdu.

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakanlığının açıklamasında, Bağlan vilayetindeki Kara Zogen altın madeninde istihdam edilen 10 din adamı ve hafızın “denetim, kaçakçılık ve keyfi üretimi önleme” görevini yapacakları belirtilerek, teknik işlere karışmayacakları, bunların uzman kişilerce yürütüleceği bildirildi.

Bu kişilerin, aylık 15 bin afgani (yaklaşık 200 dolar) maaş alacakları kaydedildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan madenlerinin iş imkanı yarattığını belirterek bunun, işsizliğin azaltılmasına katkı sunacağını ifade etti. (AA)

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