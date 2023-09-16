Madonna’dan depremzedelere yardım çağrısı

"Fas'ın kalbimde özel bir yeri var ve ülke son 60 yılın en yıkıcı depremini yaşıyor" diyen Madonna, hayranlarına destek çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li pop şarkıcısı Madonna, depremin vurduğu Fas için yardım çağrısında bulundu.

Madonna çağrısında şu ifadelere yer verdi:

“Fas’ın kalbimde özel bir yeri var ve ülke son 60 yılın en yıkıcı depremini yaşıyor. Bugün, Fas’taki acil yardım çabalarını desteklemek için Human Appeal’e (bağış sitesi) bağış yapıyorum. Yapabiliyorsanız lütfen bağışta bana katılın.”

Fas İçişleri Bakanlığı, 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946’ya, yaralıların sayısının ise 5 bin 674e yükseldiğini duyurmuştu. (DHA)