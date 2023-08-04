Mafya hesaplaşması: Uyuşturucu baronunun kardeşinin cesedini mezarından çıkardılar
Avustralya'da Suriye kökenli mafya ailesinin genç üyelerinden Meshilin Marrogi'nin mezarına yönelik saldırı, ülkede yeni mafya hesaplaşması endişesi yarattı.
Avustralya’da uyuşturucu çetesi lideri George Marrogi’nin 2021’de ölen kız kardeşinin naaşının mezardan çıkarılması, mafya içinde yeni çatışma endişesi yarattı.
Hapis yatan 34 yaşındaki George Marrogi’nin kardeşi Meshilin Marrogi, 2021’de Covid nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybetmişti. Ülkenin en tanınmış mafya ailelerinden birinden gelen genç kadının naaşı Melbourne’da bir mozoleye yerleştirilmişti.
Mozolenin pazar günü saldırıya uğraması ve Marrogi’nin tabutunun dışarı çıkarılması mafya içinde kriz çıkardı. Avustralya basını, ailenin mafyadaki rakiplerinin kadının cesedini kaçırarak fidye istemeyi düşündüğünü aktardı.
CESEDİ BIRAKIP MÜCEVHERLERİ ÇALDILAR
Mozoledeki asansörün kırılması nedeniyle mezar hırsızları genç kadının bedenini çalmayı başaramadı ancak tabuttaki mücevherleri alarak kaçtı.
Avustralya polisi olayın mafya içindeki şiddeti yükseltmesinden endişe ediyor. Ülkede son iki yılda 22 kişi mafya hesaplaşması sonucu hayatını kaybetti.
Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı’dan Avustralya’ya giden Marrogi ailesinin işlerini büyütmesinde, hayatını kaybeden Meshilin Marrogi’nin de önemli rol oynadığı belirtiliyor. Aile son dönemde Avustralya’daki uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynuyor.
George Marrogi, rakip bir mafya liderini öldürmekten geçen sene 32 yıl hapis cezası almıştı.