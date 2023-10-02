Mafya örgütünde şok: Yanlışlıkla kendi liderlerini öldürdüler

Çete savaşlarında şiddetin dozunun giderek arttığı Meksika'nın en kanlı mafya örgütlerinden Sinaloa Karteli, liderlerinden birinin kazara ölümünün şokunu yaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Meksika’nın en kanlı mafya örgütlerinden biri olan ve son dönemde vahşi infaz olaylarıyla sık sık gündeme gelen Sinaloa Karteli, liderlerinden birinin kazara ölümüyle şok yaşıyor.

Mafya örgütünün liderlerinden ‘El 22’ kod adlı çete üyesinin örgütün silahlı adamları tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Haberlere göre çete üyeleri, mafya liderini rakip çetenin adamı sanarak vurdu.

Culiacán eyaletindeki bir özel sağlık kliniğinde çıkan çatışmada, El 22’yi yanlışlıkla vuran tetikçinin yaptığı hatayı fark edince kendini de vurarak öldürdüğü belirtildi. Olay sırasında örgüt üyesi bir kişinin klinikte tedavi gördüğü ve diğer çete üyelerinin de onun başında beklediği ortaya çıktı.

Hastaneye ziyaretinde rakip çeteden olduğu düşünülüp öldürülen El 22’nin çetenin bölgedeki operasyonlarını yönettiği kaydedildi. Çatışmada biri doktor 4 kişi daha öldü.

ABD’de yargılanan El Chapo lakaplı Joaquín Guzmán’ın lideri olduğu Sinaloa Karteli, son dönemde rakip çetelerle kanlı hesaplaşma mücadeleleri ve onlarca kişiyi kaçırma vakalarıyla gündemde.

Ağustos ayında kartelin onlarca kişiyi asitte eriterek yok ettiği haberleri gündem olmuştu. Son olarak da Zacatecas eyaletinde bir çiftlikten kaçırılan 6 gencin ölü bulunması gözleri yeniden Sinaloa Karteli’ne çevirmişti.

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