Mahsa Amini’nin haberini yaptılar, ABD ile iş birliği yapmakla suçlandılar

İran yargısı, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’yle ilgili haber hazırlamalarının ardından tutuklanan iki kadın gazeteciyi ABD ile işbirliği yapmakla suçladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran devlet televizyonuna göre Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Setayeşi, tutuklu iki kadın gazeteci Nilüfer Hamidi ve Elahe Muhammedi hakkındaki suçlamanın ve yargı sürecinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Nilüfer Hamidi ve Elahe Muhammedi adlı iki gazeteci hakkındaki suçlamanın Mahsa Amini Hanım’ın ölümüyle veya onların gazetecilikleriyle ilgisi bulunmuyor. Bu iki zanlı, zaman zaman düşman Amerikan hükümetiyle iş birliği yaptı. Bu konuda bir rapor yakında kamuoyuna sunulacak.”

İranlı yargı yetkilisi, gazetecilerin avukatlarının savunmalarını mahkemeye sunduğunu, kararın yazım aşamasında olduğunu ve yakında açıklanacağını belirtti.

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale neden olmuştu.

“Şark” gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi, Amini komadayken hastaneye giderek durumu kamuoyuna duyurmuş ve kısa süre sonra tutuklanmıştı.

“Hem Mihen” gazetesi muhabiri Elahe Muhammedi de geçen yıl eylül ayında Mahsa Amini’nin cenaze törenini haberleştirmek için Sakkız kentine gitmiş, ardından tutuklanmıştı.

Yargı Erki Sözcüsü Setayeşi, Kasım 2022’de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki gazetecinin ulusal güvenliğe karşı suç işlemek ithamıyla tutuklandığını ve söz konusu davanın yakında karara bağlanacağını açıklamıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Mahsa Amini'nin ailesi: Ölüm tehditleri alıyoruz

İlginizi Çekebilir İran Adli Tıp Kurumu: Mahsa Amini'nin ölümü darptan kaynaklanmadı

İlginizi Çekebilir İran, Mahsa Amini protestolarına katılan 1000'e yakın kişiyi yargılayacak