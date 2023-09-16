Mahsa Emini’nin babasına suikast girişimi
İran'da başörtüsü mecburiyetine boyun eğmediği için gözaltına alınan ve 22 yaşındayken polis nezaretinde hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye yönelik suikast girişimi engellendi. Suikast girişimi, Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümü olan 14 Eylül'de gerçekleşti.
İran’da Mahsa Emini’nin babası Emced Emini’ye yönelik suikast girişimi engellendiği bildirildi.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kürdistan Eyaleti Vali Yardımcısı Mehdi Ramazani suikast girişimine ilişkin açıklamada bulundu.
YAKALANDILAR
Ramazani, “Terör örgütleriyle iltisaklı birkaç kişinin Ayçi Kabristanı yolunda Mahsa Emini’nin babası Emced Emini’ye suikast girişimi emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi, şahıslar yakalandı” ifadelerini kullandı.
Suikast girişimi, Mahsa Emini’nin ölüm yıl dönümü olan 14 Eylül’de gerçekleşti.
İran resmi ajansı IRNA, suikast girişimini “terörist saldırı” olarak nitelendirdi. (AA)