Malezya’da saat krizi… Kullanana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek

Malezya’da hükümetin İsveç markası Swatch’un saatlerine el koyması büyük kriz çıkarmıştı. Şimdi de ünlü markanın gökkuşağı saatlerinin takılması, 3 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacak.

Sozcu.com.tr

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Malezyalı yetkililer, Pride temalı tüm Swatch ürünlerinin ve ambalajlarının yasaklandığını ve bunlardan birine sahip olmanın üç yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabileceğini duyurdu.

Yeni kuralı özetleyen belgeler, yasağı resmileştiren ülkenin gazetesinde de yayınlandı. Hükümet, saatlerdeki unsurların, Malezya’da genel halk tarafından kabul edilmeyen LGBTQ+ hareketini teşvik etmeye, desteklemeye ve normalleştirmeye katkıda bulunarak ahlaka ve kamu yararına zarar verebileceğini ayrıntılı olarak açıkladı. Ülkede eşcinsel ilişkiler de yasa dışı.

Hükümet, rahatsız edici ürünlere sahip olduğu tespit edilen herhangi birinin üç yılı aşmayan hapis cezasına veya 20 bin ringgiti para cezasına çarptırılabileceği konusunda uyardı.

Mayıs ayında, Malezya’nın alışveriş merkezlerindeki Swatch mağazaları kolluk kuvvetleri tarafından basılmış ve Pride Collection’dan ürünlere el konulmuştu. Baskının ardından İsviçreli saatçi, Malezya hükümetine tazminat davası açmış ve Pride koleksiyonu parçalarının iade edilmesini istemişti.

Swatch Group CEO’su Nick Hayek Jr. ise yaşananlar üzerine, “Gökkuşağı renklerini kullanan, barış ve sevgi mesajı taşıyan saat koleksiyonumuzun kim olursa olsun zararlı olabileceğine şiddetle karşı çıkıyoruz” diyerek açıklama yaptı.

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