Mantarla kayınvalidesi ve kayınpederini öldürmüştü: Cani kadın geçen yıl eşini de zehirlemiş

Avustralya'da eski eşinin ebeveynlerini yemeğe çağıran ve zehirli mantar ikram ederek ölümlerine neden olan kadından yeni açıklamalar geldi. Eski eşinin yemek davetine katılamayan adam ise, "Biz evliyken de beni zehirleyerek öldürmeye çalıştı" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın kırsalındaki Leongatha bölgesinde eski eşinin anne ve babasını ve eski kayınvalidesinin kız kardeşi ve eşini yemeğe davet eden Erin Patterson ülke gündeminden düşmüyor…

Patterson, Temmuz ayının sonunda eski kayınvalidesi ve kayınpederi Gail ve Don Patterson’ı ve Gail’in kız kardeşi ve eşi Heather ve Ian Wilkinson’ı öğle yemeğine davet etti. O gün yemeğe davet edilenler arasında 48 yaşındaki Erin’in eski eşi Simon Patterson ise son anda bir işi çıktığı için davete katılamadı.

Yemekte Patterson’ın iki çocuğu da yer alırken, yemekten bir gün sonra Gail, Don, Heather ve Ian rahatsızlandı… Gail, Don ve Heather hastalandıktan birkaç gün sonra yaşama veda ederken Ian ise yoğun bakımda tedavi altında. Ülke medyasına bomba gibi düşen bu olayın ardından bütün gözler Erin Patterson’a çevrildi. Çocuklarına başka bir yemek servis ettiğini ve misafirlerine ise mantar yemeği yaptığını söyleyen Patterson, durumun farkında olmadığını ve yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

İTÜZÜMÜ YEDİRMİŞ

Fakat Patterson’ın polise şüpheli açıklamalarda bulunması dikkatleri üzerine çekerken, Simon Patterson, Avustralya basınına konuştu. Simon, “Eski eşim daha önce beni de zehirlemeye çalışmıştı. İtüzümü olarak da bilinen zehirli bir bitkiyi patates, domates ve patlıcanla karıştırıp bana yedirdi” dedi. Simon Patterson’ın geçen yıl Mayıs ayında yaşanan olaydan sonra 21 gün yoğun bakımda kaldığı da belirtilirken uzmanlar bu bitkinin ölümcül zehirlenmelere sebep olabileceğini de söyledi.

POLİS SAĞLIK RAPORLARINI İNCELİYOR

Simon Patterson,” O dönemde evde bayılıp komaya girdim ve 16 gün komada kaldım, 3 ameliyat geçirdim. Yaşayacağıma kimse inanmadığı için hastaneye gelip bana iki kere veda ettiler” ifadesini kullandı. Polisler, Simon’ın sağlık raporlarını ve o dönem yaşananları da mercek altına alma kararı aldı.

Erin ise polislere önce mantarları yerel bir mağazadan aldığını söylerken daha sonra ise bu konuda başka bir açıklama yapmaması kafaları karıştırdı.

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