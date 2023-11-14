Mayın kurbanlarının sayısı artıyor

Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya (ICBL), 2023 Kara Mayını Takip Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, 2022'de anti personel mayınların neden olduğu can kayıpları 2021'e kıyasla arttı.

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Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanyası’nın (ICBL) raporuna göre 2022’de yüzde 85’i sivil olmak üzere 4 bin 710 kişi kara mayınları ve savaş kalıntısı patlayıcılar nedeniyle yaşamını yitirdi.

En çok can kaybının yaşandığı ülkeler Suriye ve Ukrayna oldu. Suriye’de 834, Ukrayna’da 608 kişi kara mayınları nedeniyle hayatını kaybetti. Yemen ve Myanmar’da da mayınlar nedeniyle 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

RUSYA VE MYANMAR ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR

Myanmar ve Rusya’nın 2022’de “Ottawa Anlaşması”na uymadığı belirtildi. Kolombiya, Hindistan, Myanmar, Tayland ve Tunus’ta da devlet dışı silahlı aktörlerin anti personel mayın kullandığı ifade edildi.

Söz konusu sözleşmenin taraflarından Bosna Hersek, Kamboçya, Hırvatistan, Etiyopya, Irak, Türkiye ve Ukrayna, en çok anti personel mayını bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Dünya çapında 55 devlet ve 5 diğer bölgede anti personel mayını bulunuyor.

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sözleşmenin tarafı 30 ülkede 169 bin 276 anti personel mayın imha edilerek 219 kilometre kare alan mayından temizlendi. Özellikle Kamboçya ve Hırvatistan’da, 2022’ye değin mayın döşeli alanın yaklaşık yüzde 60’ının temizlendiği vurgulandı. (AA)