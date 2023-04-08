Meksika’da 4 gün önce çetelerce kaçırılan turist grubu kurtarıldı

Meksika'da 4 Nisan'da silahlı çetelerce kaçırılan turist kafilesi düzenlenen operasyonda kurtarıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meksika basınında çıkan habere göre, kaçırılan kişilerin San Luis Potosi eyaletinde olduğunu tespit eden güvenlik güçleri helikopter destekli operasyon yaptı.

Guanajuato Valisi Diego Sinhue Rodriguez, zorla alıkonulan 35 kişinin sağ salim şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı (SSP) açıklamasında, turist kafilesinin yanı sıra içinde göçmenlerin de olduğu toplam 35 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin kaçırılan grubu 5 kamyonunun içinde bulduğu, çete mensuplarının ise operasyondan kısa süre önce bölgeden kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Göçmenlerin de içinde olduğu grup Guanajuato eyaletine bağlı San Felipe Torres kasabasında, iki minibüsle seyahat ettikleri sırada silahlı çetelerce kaçırılmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Meksika lideri: Burası ABD'den daha güvenli

İlginizi Çekebilir Meksika'da kadın cinayetleri protesto edildi

İlginizi Çekebilir İlaç almak için Meksika'ya geçen ABD'liler kaçırıldı... FBI para ödülü koydu