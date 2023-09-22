Meksika’da bir evde 5 erkek cesedi bulundu
Meksika'nın Veracruz eyaletinde silahlı saldırı sonucu öldürülen 5 kişinin cesedi bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, Emiliano Zapata kasabasındaki bir evde silahla öldürülmüş 5 kişinin cesedine ulaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesetlerin 5 erkeğe ait olduğunu duyurdu. Cesetler, kimliklerinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Merkezi’ne götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. (AA)