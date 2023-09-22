Abone Ol

Meksika’da bir evde 5 erkek cesedi bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletinde silahlı saldırı sonucu öldürülen 5 kişinin cesedi bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Meksika’da bir evde 5 erkek cesedi bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, Emiliano Zapata kasabasındaki bir evde silahla öldürülmüş 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesetlerin 5 erkeğe ait olduğunu duyurdu. Cesetler, kimliklerinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. (AA)

Meksika'da kürtaj hakkı kararıİlginizi ÇekebilirMeksika'da kürtaj hakkı kararıMeksika'dan ABD'ye göçmen tepkisi: İnsanlık dışıİlginizi ÇekebilirMeksika'dan ABD'ye göçmen tepkisi: İnsanlık dışıMeksika'da facia: 25 ölüİlginizi ÇekebilirMeksika'da facia: 25 ölüMeksika'da uyuşturucu karteli bir kenti kuşatma altına aldıİlginizi ÇekebilirMeksika'da uyuşturucu karteli bir kenti kuşatma altına aldı
X Reklam