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Meksika’da çukurlardan cesetler çıktı

Meksika'da 18 çukurdan 20'den fazla ceset çıkarıldı.

Sozcu.com.tr
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Meksika’da çukurlardan cesetler çıktı

Meksika’nın Veracruz eyaletinde, 18 çukurda yapılan kazılarda 20’den fazla cesedin çıkarıldığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Cordoba kentinde bir süredir uzman köpekler eşliğinde kazı yapan ekipler, çok sayıda ceset tespit etti. 18 çukurda yapılan kazılarda 20’den fazla cesedin bulunduğu, 22 çukurda da incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Eyalet Başsavcılığından (FGE) yapılan açıklamada, çıkarılan cesetlerin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldüğü kaydedildi. Bölgede kazı çalışmalarının ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı. (AA)

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