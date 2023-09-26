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Meksika’da iki yolcu uçağı çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Meksika'da biri kalkış ve diğeri de iniş yapan iki özel yolcu uçağı çarpıştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:52 - 26 Eylül 2023 Güncellenme:
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Meksika’da iki yolcu uçağı çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Meksika’nın Durango eyaletinde iki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, yerel saatle dün sabah saatlerinde biri kalkış, diğeri iniş yapan iki özel uçağın çarpıştığını söyledi.

Yetkililer, kazanın ardından uçakların alev aldığını ve kazada biri çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

Uçakların ikisinin de Cessna marka hafif uçak olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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