Meksika’daki kasırgada ölü sayısı artıyor
Meksika'da Otis Kasırgası nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybetti.
Meksika’da Otis Kasırgası nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken, meskenler de elektriksiz kaldı.
Meksika hükümetinin son yaptığı güncellemeye göre kasırgada 39 kişi yaşamını yitirdi.
Otis Kasırgası, ülkenin güneyindeki sahil kenti Acapulco’da karaya vurmuştu.
Karaya vuran kasırganın etkisiyle yağışlar da etkisini artırırken halk, kasırga uyarıları kapsamında sahilleri boşaltmıştı. (AA-REUTERS)