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Meksika’nın kahraman arama-kurtarma köpekleri Türkiye’ye gönderildi

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken Meksika'nın gönderdiği yardım ekipleri arasında 16 "kahraman köpeğin" olduğu da açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:50 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Meksika’nın kahraman arama-kurtarma köpekleri Türkiye’ye gönderildi

Son verilere göre 5 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrasında arama-kurtarma çabaları devam ederken, birçok ülkeden de yardım çağrıları gelmeye devam ediyor.

 

Çok sayıda ülkeden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için ekipler Türkiye’ye ulaşmaya başlarken Meksika’nın gönderdiği ekipteki 16 köpek de dikkat çekiyor. Özel eğitimli ve geçmişte Meksika’daki birçok depremde çok sayıda insanın kurtulmasını sağlayan köpeklerin Türkiye’de de ekiplere çok büyük yardımı olacağı tahmin ediliyor.

Farklı cins köpeklerin bir araya geldiği arama-kurtarma ekib Meksika’da bir kahraman olarak tanınıyor.

Kuzey Amerika’daki fay hattından etkilenen ülkelerden biri olan ve arama-kurtarma köpeklerinin eğitimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Meksika’nın gönderdiği köpekler arasında Julia, Ecko, Orly, Timba, Rex ve July’ın da olduğu 16 köpek var. Köpeklerin de olduğu ekiplerin Salı günü yola çıktığı belirtilirken Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da, “Kalbimiz şu an Türkiye’ye uçan yardım ekibimizle” mesajını paylaşmıştı.

Meksika’nın arama-kurtarma ekibinde özel eğitimli köpekler de bulunuyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 150 kişiden oluşan arama-kurtarma ekiplerini Türkiye’ye gönderme kararı almıştı. Belçika Malinoisi, Avustralya çoban köpeği ve labrador gibi farklı cinslerden özel eğitimli köpeklerin bulunduğu ekip 2017’de Meksiko’da meydana gelen depremde kahraman ilan edilmişlerdi.

Geçen yıl yaşama veda eden Frida, görev yaptığı süre içinde 45 kişiyi enkaz altından kurtarmıştı.

Meksika donanmasının bir parçası olan ve 2022’de yaşamını yitiren sarı labrador Frida, gözlükleri ve ayakkabıları ile ülkenin sembolü olmuş ve 2010-2019 yılları arasında 43 kişiyi kurtarmıştı.

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