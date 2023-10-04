Menendez’in eşi hakkında gerçek ortaya çıktı: Ölüme neden olmuş

Hakkında rüşvet iddialarını bulunan ABD Senatörü Bob Menendez’in eşi Nadine Arslanian Menendez'in trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

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Eşi ile birlikte rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya olan Nadine Arslanian Menendez’in yaptığı kazanın kayıtlarını northjersey.com isimli bir haber sitesi ortaya çıkardı.

Buna göre Bogota polisi, 12 Aralık 2018’de aldığı kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti. Menendez’in arabasıyla çarptığı Richard Koop adlı kişinin ağır yaralı olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Koop, hayatını kaybetti.

Polis kayıtlarında, Koop’un önüne bakmadan yürüdüğü, ışıklardan veya yaya geçidinden geçmediği ifade edildi.

Kayıtlarda, Menendez’e alkol ya da madde kullanımına ilişkin test yapılmadığı ve olay yerinden kısa bir süre sonra ayrılmasına izin verildiği yer aldı.

Bergen Eyalet Savcılığı ve Bogota Polisi, Menendez’in kazada kusursuz olduğuna karar verdi.

Kazayla ilgili iddianamade, Menendez’in halihazırdaki rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana ile mesajlaşması da dikkati çekti.

İddianamede, Menendez’in kaza nedeniyle arabasının olmadığını yazdığı Hana’nın, bir süre sonra Menendez’e lüks bir araba tedarik ettiği kaydedildi.

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