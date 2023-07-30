Mezarlıkta dehşet… Büyü yapmak için cesedin kafasını çaldılar

Brezilya, mezarlıkta yaşanan dehşeti konuşuyor. Geçtiğimiz yıl öldürülen bir kadının kafası, mezarından çalındı. Olayın büyü için gerçekleşmiş olabileceği üzerinde durulurken, polis caninin peşine düştü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya’da polis, son günlerde bir mezarlık yağmacısının izini sürüyor. Olay, aslında geçtiğimiz mart ayında gerçekleşti ancak soruşturma kamuoyuna yeni açıklanıyor.

Rio de Janeiro Eyaleti’nde bulunan mezarlıkta yaşanan şoke eden olayı araştıran suç uzmanı Fábio Barbosa Teixeira yerel basına “Beton kaplamanın sert bir hareketle kırıldığını gördük. Mezarın içindeki tahta tabutun kapağı kırılmış ve cesedin başı çıkarılmıştı” dedi.

Teixeira, ürkütücü mezar soygununun Almeida’nın öldürülmesiyle ilgisi olmadığına ve olay yerinde bulunan diğer kanıtlar nedeniyle failin kara büyü ile uğraşan biri olduğuna inanıyor.

İZLER BÜYÜYE İŞARET EDİYOR

Uzman, büyücü teorisini doğrulayan kanıtlarla ilgili şunları söyledi: “Cesedin başı yerine, içinde yanmış malzemeler bulunan toprak bir kase vardı.”

Polisler, mezar yağmacısını aramaya devam ederken Almeida’nın vahşice öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli üzerinde duruyor.

Ağustos 2022’de 31 yaşındaki Sabrina Tavares de Almeida ve annesi Fátima de Azevedo Tavares, evlerinde uyurken kukuletalı biri tarafından vuruldu. Almeida olay yerinde hayatını kaybederken, annesi saldırıdan sağ kurtulmayı başardı.

ESKİ KAYINBİRADERİ ŞÜPHELİ

Kısa süre sonra polisler, Almeida’nın eski kayınbiraderi Mateus da Silva Osório Ferreira’yı şüpheli olarak belirledi.

Almeida, zanlının 2016 yılında öldürülen polis memuru olan erkek kardeşiyle evliydi. Ölümünden sonra Almeida, eşinin evinin tek varisi oldu. Ancak bu durum Ferreira’nın pek de hoşuna gitmedi ve erkek kardeşinin evini almak için yasal bir mücadele başlattı. Ferreira’nın çabaları sonuçsuz kaldı ve davayı kaybetti.

Savcılar, Ferreira’nın mahkemenin evi Almeida’ya verme kararını asla kabul etmediğini ve onu tehdit etmeye başladığını iddia ediyor.

Ferreira, Almeida’nın öldürülmesinden dört ay sonra tutuklandı; kadın cinayeti ve cinayete teşebbüsle suçlandı. Ancak 20 Temmuz’da Yargıç Adriano Celestino Santos, delil yetersizliği nedeniyle serbest bıraktı.

İlginizi Çekebilir TikTok'ta operasyonlarını paylaşan plastik cerrah, meslekten menedildi

İlginizi Çekebilir Dini etkinlikte korkunç kaza: Çok sayıda kişiyi elektrik çarptı

İlginizi Çekebilir Karındeşen Jack'in kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir İngiltere'yi ayağa kaldıran OnlyFans modeli konuştu