Miçotakis, Japonya’da Türkiye’yi suçladı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis resmi temaslar için gittiği Japonya'da açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, resmi temaslar için gittiği Japonya’da açıklamalarda bulundu…

Başkent Tokyo’da Japon medyasına konuşan Miçotakis, Türkiye’yi suçladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın birinci yılının bitmek üzere olduğuna dikkat çeken Miçotakis NATO üyelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Miçotakis, “Türkiye’nin NATO içindeki pozisyonu birçok NATO üyesi ülkeyi rahatsız ediyor ve bunun Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle hiçbir bağı yok” dedi. Türkiye’nin Moskova’ya uygulanan yaptırımlara katılmamasını ve İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini henüz onaylamamasını eleştiren Miçotakis, “Türkiye, Rusya ile özel bir ekonomik ilişkiye sahip olmanın avantajını kullanıyor. Eğer bir ittifaktaysanız ve bu ayrıca bir değerler ittifakıysa uzakta kalamazsınız” yorumunu yaptı.

Yunanistan Başbakanı, “Türkiye ile olası bir çatışmadan endişe etmiyorum ama Türk dış politikası sonra yıllarda giderek daha saldırgan bir tutum izlemeye başladı. Bu durum Ukrayna’da uluslararası yasaların açıkça ihlali sonrasında çok uygunsuz kaçıyor bence” dedi.

Miçotakis sözlerine, “Bugün yapılan birçok açıklamanın seçim öncesine yönelik olduğunu görüyoruz fakat sürekli bu tür açıklamalar gelmesinin Türk kamuoyunu olumsuz etkilemesinden endişe ediyoruz” diyerek devam etti.

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