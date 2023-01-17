Miçotakis seçim yarışına başladı: Türkiye’ye suçlama yöneltti
Bu yıl seçime gitmeye hazırlanan Yunanistan'da Başbakan Kiriakos Miçotakis, katıldığı bir etkinlikte Türkiye'yi eleştirerek seçmene seslendi.
Bahar aylarında sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan’da seçim süreci yavaş yavaş başlıyor… Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’nın bir etkinliğine katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye bazı suçlamalar yöneltti.
Etkinlikte Meriç Nehri sınırında asker sayılarını artırdıklarını dile getiren Miçotakis, “Türkiye, insanların iltica ederken çektikleri acıyla siyasi sebeplerle oynuyor” dedi. Miçotakis, “Türkiye’nin baskısı altındayken 1000 yardıma muhtaç Afgan kadınına ev sahipliği yaptık. Diğer hiçbir Avrupa ülkesi bunu yapmadı” ifadesini kullandı.
Miçotakis, Yunanistan’daki önceki hükümeti de eleştirdi. Yunanistan Başbakanı, “SYRIZA hükümeti sırasında Avrupa Birliği’ne gerçekleşen kaçak girişler yüzde 75 seviyesindeyken şimdi bu oran yüzde 5” dedi.