Miçotakis’ten orman yangını açıklaması: Savaştayız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rodos Adası'ndaki orman yangınlarına karşı mücadeleyi "savaş" olarak nitelendirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos Adası’ndaki orman yangınlarına ilişkin, “Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır.” dedi.

Miçotakis, Meclis’te yaptığı konuşmada, uzun süren sıcaklar ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle yangınların daha kolay çıktığına işaret ederek, yangına karşı alınan hiçbir tedbirin yeterli olmadığını söyledi. Rodos Adası’nın, bir hafta önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlardan büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Miçotakis, en azından “can kaybı ve ciddi yaralanma” yaşanmadığını aktardı.

Miçotakis, binlerce kişinin Rodos’ta güvenli yerlere nakledildiğini ifade etti. Yangın söndürme çalışmaları ve tahliye operasyonlarında yer alan ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Miçotakis, “Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır. Doğanın öfkesi karşısında hiçbir önlem yeterli değildir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hepimiz sürekli tetikte olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Rodos Adası’nda bir hafta önce başlayan orman yangını, kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, 22 Temmuz’da 19 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirilmişti. Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, “bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu” olduğu belirtilmişti.

Başlangıçta Ada’nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

‘KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKTI’

Öte yandan, Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, yapılan incelemelerin ardından yangınların kundaklama sonucu çıktığının tespit edildiğini söyledi. Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yardımcısı Theofanis Skembris de Korfu Adası’nda başlayan yangınların büyük çoğunluğunun kontrol altına alındığını ve “her şeyin yakında daha iyi olacağını” kaydetti.

İtfaiye yetkilileri de gece boyunca Korfu’dan yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz’da Atina'ya ulaşmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Alevlerin kuşattığı Yunan adalarından büyük kaçış

İlginizi Çekebilir Miçotakis'ten Türkiye'ye uçak teşekkürü