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Hastanelik oldu: Çin’de bir genç 11 pil yuttu

Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:33 - 26 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Hastanelik oldu: Çin’de bir genç 11 pil yuttu

Taipei Times’ın haberine göre, 23 yaşındaki Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki “Da Chien” hastanesine götürüldü.

Doktorlar, röntgen çekerek Lee’nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.

Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi. (AA)

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