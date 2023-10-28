Mike Pence, başkanlık yarışından çekildi

Donald Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde yardımcılık görevini üstlenen Mike Pence, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

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Eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence, Cumhuriyetçi Parti’nin 2024 başkan adaylığı yarışından çekildi.

2021’in başındaki kongre baskınıyla birlikte Donald Trump ile yollarını ayıran Pence bugün yaptığı açıklamada, “Amerikan halkına söylüyorum, bu benim zamanım değil” dedi.

“UZUN BİR SÜRE DÜŞÜNDÜKTEN SONRA…”

ABD’de anketlerde diğer adayların gerisinde kaldığı bilinen Pence, “Uzun bir süre düşündükten sonra, bugünden itibaren başkanlık kampanyamı askıya almaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Pence, “Bunun zorlu bir mücadele olacağını hep biliyorduk ama hiç pişman değilim” dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayları Pence’in çekilmesinin ardından şu şekilde:

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi ve ABD’nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Senatör Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, eski New Jersey Valisi Chris Christie, Kuzey Dakota Valisi Dough Burgum ve genç multimilyoner Vivek Ramaswamy. (REUTERS-AA)