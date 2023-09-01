Milli Muharip Uçak KAAN hakkında iddia: Maddi belirsizlik yüzünden…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta, "İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz" diyerek duyurduğu Milli Muharip Uçak KAAN (TF-X) ile ilgili ABD medyasından dikkat çekici bir iddia geldi. İsmini açıklamayan bir Türk yetkili ise proje hakkında yorumlarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos’ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşarak gündeme getirdiği Milli Muharip Uçak KAAN hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı…

Erdoğan, “Hemen her hafta savunma sanayi alanında gurur verici bir haber alıyoruz. Kısa süre önce Milli Muharip Uçağımız KAAN’la ilgili müjdemizi paylaşmıştık. İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz” demişti. Bu açıklamalardan bir gün sonra ise ABD medyasından bir iddia gündeme geldi.

ABD’de savunma sanayi üzerine yayın yapan Defense News isimli medya kuruluşu Milli Muharip Uçak KAAN’ın geleceğinin belirsiz olduğunu öne sürdü. Haberde, “Türkiye TF-X savaş uçağı programında finansal belirsizlik sebebiyle partnerler arıyor” başlığı kullanıldı.

Haberde, “Türkiye’nin ilk savaş uçağı programı TF-X ilk kalkışı öncesinde hangarda bekliyor. Fakat finansal problemler onun başarısının önüne çıkabilir. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın program için partnerler aradığına da dikkat çekti” denildi.

Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyon sebebiyle zorlandığı belirtilirken, “Türkiye, bu program özelinde finansal yükümlülüğünü azaltmak için yabancı partnerler arıyor. Savunma Bakanı Yaşar Güler 14 Ağustos’ta Pakistan’da yaptığı konuşmada Azerbaycan ile bir anlaşma imzalandığını söylemiş ve Pakistan gibi ülkelerin de imzalamaya hazırlandığını dile getirmişti” ifadelerine yer verildi.

“PAKİSTAN MASAYA NE GETİRECEK?”

Pakistan’ın daha önce Çin’in JF-17 savaş uçaklarında da ortaklık yaptığına dikkat çekilirken, Türkiye ile anlaşılması durumunda bu programın Pakistan’ın ikinci programı olacağı kaydedildi.

Defence News’e konuşan Gürcistan’da yaşayan bir savunma sanayi uzmanı Eugene Kogan da, “Azerbaycan bu programa para sağlayabilir. Fakat Pakistan’ın tam olarak masaya ne getireceğinden emin değilim. Para değildir, bariz sebeplerle. Teknolojik bilgi mi? Bu konuda yanıttan çok soru var” dedi.

“SEÇİMDEN ÖNCE HAVALANACAK”

Ankara’nın 27 Aralık 2023’te TF-X’in ilk uçuşunu gerçekleştirmesini planladığı belirtilirken bu savaş uçaklarının teslimine de 2028’de başlanacağına dikkat çekildi.

Defence News’e konuşan ve projede yer alan bir Türk yetkili de, “Büyük ihtimalle bu uçak, siyasi sebeplerden ötürü kritik yerel seçimlerden önce uçurulacak. Fakat sistemlerin tamamı yerleştirilmeden. Birçok Türk vatandaşı, uçağın bir göreve hazır olup olmadığını önemsemeyecek bile. Bu hükümetin gösterisinin bir parçası olacak” ifadesini kullandı.

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