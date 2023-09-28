Milyar dolarlık piyango talihlisi ortaya çıktı

ABD tarihinin en büyük ikinci piyango ikramiyesini kazanan kişinin resmi süreci başlattığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Florida Piyango kurumu, ABD tarihinin en büyük ikinci piyango talihlisinin 1.6 milyar dolar büyüklüğündeki ödülü almak üzere ortaya çıktığını ancak kimliğinin 90 gün daha gizli tutulabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, talihlinin Mega Millions isimli ikramiyeyi, 8 Ağustos’ta gerçekleşen çekilişten yedi hafta sonra Pazartesi günü talep ettiği ifade edildi.

Florida’nın yanı sıra Washington, Virgin Adaları ve diğer 45 eyaletteki vatandaşlar da Mega Millions’a katılmışlardı.

Piyango çekilişi, Jacksonville’in yaklaşık 24 km doğusunda yer alan Neptune Beach’teki Publix isimli süpermarkertten bilet alan kişi altı sayının hepsini tutturana kadar haftada iki kez tekrarlanarak 31 kez gerçekleştirildi.

Mega Millions, 1.60 milyar dolar büyüklüğündeki ikramiyenin kendi tarihindeki en büyük ikramiye olduğunu ve böylece 2018’de Güney Karolina’da kazanılan 1.54 milyar dolarlık ödülü geride bıraktığını açıkladı.

Ödül, Kasım 2022’de Kaliforniya’da satılan Powerball biletine çıkan ikramiyenin ardından ABD tarihinde görülen en büyük ikinci ikramiye oldu. Powerball’un internet sitesine göre 2022’de Kaliforniya’da satılan bir bilete 2.04 milyar dolar büyüklüğünde ikramiye çıkmıştı.

YA TOPLU PARA ALACAK YA DA…

Mega Millions’ın internet sitesine göre, Florida’daki Mega Millions kazananı, 30 yıllık bir yıllık ödeme ile tutarın tamamını talep edebilir ya da nakit 794.2 milyon doları toplu ödeme olarak alabilir. İkramiye kazançları vergiye tabi tutuluyor.

Florida yasalarına göre, 250,000 dolar veya daha büyük bir ödülü talep eden piyango kazananları, talepten 90 gün sonrasına kadar kimliklerini kamuya açıklamak zorunda değil.

2 dolar değerinde bir bilet ile büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı yaklaşık 300 milyonda bir.

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