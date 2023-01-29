Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’la görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

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Ermenistan’a ziyarette bulunan ilk Mısır Cumhurbaşkanı olan Sisi, başkent Erivan’da Başbakan Paşinyan ile bir araya geldi.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, Paşinyan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesini ümit ettiğini belirterek, “ilişkilerdeki sıcaklığın Ermenistan’ın İslam dünyasına ve kültürüne karşı saygısını yansıttığı” ifadesini kullandı.

Sisi de iki ülke arasında karşılıklı yatırımlar, yüksek teknoloji, turizm, iletişim ve enerji alanlarında iş birliği imkanları bulunduğunu kaydetti.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi açıklamasında da Paşinyan’ın, Avrasya Ekonomik Birliği ile Mısır arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde sürece destek verdiklerini belirttiği vurgulandı.

Diğer taraftan, Armenpress’in Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile Sisi arasında yapılan görüşmeye ilişkin haberinde, Mısır Cumhurbaşkanı’nın, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ihtilafta tarafsız olduklarını ve ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söylediğine yer verildi.

Sisi’nin Ermenistan temaslarında, taraflar arasında bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, spor, ekonomi ve yatırım alanlarında muhtıralar imzalanmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı, 25 Ocak’ta Hindistan’a ardından 28 Ocak’ta Azerbaycan’a ziyarette bulunmuştu. (AA)

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