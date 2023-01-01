Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Netanyahu’yu tebrik etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu görevine başlamasından dolayı kutladı.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, Sisi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Sisi, Netanyahu’yu hükümeti kurarak başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla tebrik etti.

İki lider, Mısır ve İsrail arasındaki ikili ilişkileri her alanda ilerletmek istediklerini ifade ederek uluslararası ve bölgesel arenadaki son gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada, Netanyahu ve Sisi'nin, “iki ülkenin ve Orta Doğu’daki tüm halkların iyiliği için barış, istikrar ve güvenliğin teşvik edilmesinin önemini vurguladığı” kaydedildi.

İsrail’de 11 Kasım'daki erken genel seçimlerden zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki sağcı koalisyon hükümeti, Mecliste 29 Aralık’ta düzenlenen oturumda güvenoyu almış, Netanyahu başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı dindar ve aşırı sağ partilerden oluşan koalisyon, İsrail siyasi tarihindeki en sağcı koalisyon olarak biliniyor. (AA)