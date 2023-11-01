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Mısır duyurdu: Gazze’den ilk grup giriş yaptı

Mısır, Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı uyruklu çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

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Mısır duyurdu: Gazze’den ilk grup giriş yaptı

Mısır Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’den Mısır’a giriş yapan yaralılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, “Gazze’deki olaylarda yaralanan Filistinli kardeşlerimizden ilk grubu Refah Sınır Kapısı’nda karşılandık” ifadelerine yer verildi.

Yaralıların tümünün Kuzey Sina kentindeki donanımlı hastanelere nakledilmeye başlandığı kaydedildi.

Gazze’den getirilen yaralıların olduğu ilk grupta toplamda kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bunlardan 117’sinin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. (AA)

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